Площадка для городской ярмарки появилась на месте незаконной парковки на юго-востоке Москвы

Фото: mos.ru

Россия, Москва, Саранская улица Карта всех событий

В столичном районе Выхино-Жулебино на территории, которую ранее занимала незаконная парковка, построили павильон для круглогодичной ярмарки. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что создание ярмарки на улице Саранской поддержали жители этого района в проекте «Активный гражданин».

— С начала года на юго-востоке столицы было выявлено больше 130 незаконных некапитальных объектов, сегодня 33 из них уже демонтированы. По мере выявления самовольных построек городу возвращаются захваченные территории, которые становятся доступны для дальнейшего благоустройства. При этом учитывается мнение самих москвичей. Именно по желанию жителей на месте нелегальной парковки в Выхино-Жулебино появилась городская ярмарка, — рассказал он.

Незаконную парковку на этом месте выявили сотрудники Госинспекции по недвижимости. Начальник ведомства Владислав Овчинский рассказал, что площадь территории составила 1800 квадратных метров. Она была огорожена металлическим забором и использовалась без оформления земельно-правовых отношений.

По его словам, на участке находились также ряд навесов и пост охраны. В результате все незаконные объекты демонтировали.

Префект Юго-Восточного административного округа Андрей Цыбин подчеркнул, что территорию возле павильона благоустроили. Здесь жители района смогут покупать свежие фрукты, овощи, мясо, молочную продукцию и другие товары отечественных производителей.

В настоящее время в столице уже работает 47 таких круглогодичных ярмарок, пишет официальный сайт мэра Москвы.