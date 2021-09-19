В Общественной палате РФ сообщили об отсутствии серьезных нарушений на выборах в России

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На настоящий момент наблюдатели от Общественной палаты (ОП) России не выявили серьезных нарушений на выборах депутатов в Госдуму восьмого созыва. Об этом в воскресенье, 19 сентября, сообщила секретарь ОП РФ Лидия Михеева.

— Серьезные нарушения на данный момент не выявлены, — цитирует Михееву ТАСС.

Она отметила, что, по сообщениям наблюдателей от ОП РФ и членов мобильных групп центров общественного наблюдения, в целом на участках не нарушаются санитарно-эпидемические нормы и принимаются все меры по устранению несоответствий золотому стандарту наблюдения.

Михеева рассказала, что волонтеры колл-центра ситуационного центра ОП провел 17 702 коммуникации с членами региональных мобильных групп по наблюдению за выборами. Горячая линия ОП приняла 450 звонков, еще 44 сообщения поступило в чат-бот.

Помимо этого, в настоящее время наблюдатели сообщили о 701 случае несоответствия золотому стандарту наблюдения на участках. Из них 108 сообщений подтвердились, а 412 — нет. Еще по 181 сообщению в настоящее время ведется работа. В мобильном приложении заполнили 1 540 опросов по золотому стандарту.

Мосгоризбирком сообщил, что голосование в Москве проходит без нарушений.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября.

Жители столицы могут отдать свой голос за кандидатов в депутаты Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.