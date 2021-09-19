Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мосгоризбирком сообщил, что голосование в Москве проходит без нарушений

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Выборы-2021
Город
Мосгоризбирком сообщил, что голосование в Москве проходит без нарушений
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В настоящий момент на выборах депутатов в Госдуму восьмого созыва в Москве значимых нарушений не выявлено. Об этом в воскресенье, 19 сентября, сообщил председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов.

— Каких-то значимых нарушений, которые могли бы влиять на достоверность результатов, не фиксируем. Все идет в штатном режиме, — приводит слова Ермолова агентство городских новостей «Москва».

По данным на 20:00 мск 18 сентября явка на выборы в Госдуму с учетом электронного голосования превысила 34,4 процента. За два дня в Москве более 1,7 миллиона избирателей проголосовали на выборах в Госдуму онлайн.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. В некоторых столичных районах также избирают депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов.

Жители столицы могут отдать свой голос за кандидатов в депутаты Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.

Читайте также:
ВыборыМоскваМосгоризбирком
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Воспользуйтесь своим правом

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Философское осмысление осени

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто вмешивается в думские выборы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дорогу танку уступают не из вежливости

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Ковид мутирует в протесты

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Все мнения
О проекте