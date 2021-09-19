Мосгоризбирком сообщил, что голосование в Москве проходит без нарушений

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В настоящий момент на выборах депутатов в Госдуму восьмого созыва в Москве значимых нарушений не выявлено. Об этом в воскресенье, 19 сентября, сообщил председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов.

— Каких-то значимых нарушений, которые могли бы влиять на достоверность результатов, не фиксируем. Все идет в штатном режиме, — приводит слова Ермолова агентство городских новостей «Москва».

По данным на 20:00 мск 18 сентября явка на выборы в Госдуму с учетом электронного голосования превысила 34,4 процента. За два дня в Москве более 1,7 миллиона избирателей проголосовали на выборах в Госдуму онлайн.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. В некоторых столичных районах также избирают депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов.

Жители столицы могут отдать свой голос за кандидатов в депутаты Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.