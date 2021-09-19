Возможностью отложенного решения на онлайн-голосовании воспользовались 214 тысяч москвичей

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Около 214 избирателей воспользовались функцией «отложенное решение» в ходе онлайн-голосования на выборах депутатов в Госдуму восьмого созыва. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов в воскресенье, 19 сентября.

— 214 тысяч уникальных людей прибегло к отложенному решение за все время. Это от уже принявших участие в электронном голосовании 12,5 процента, — цитирует Венедиктова Агентство городских новостей «Москва».

До этого Венедиктов сообщил, что за два дня функцию переголосования в Москве использовали 95 тысяч человек.

По данным на 20:00 мск 18 сентября явка на выборах в Госдуму с учетом электронного голосования превысила 34,4 процента. За два дня в Москве более 1,7 миллиона избирателей проголосовали на выборах в Госдуму онлайн.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. В некоторых столичных районах также избирают депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов.

Жители столицы могут отдать свой голос за кандидатов в депутаты Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.