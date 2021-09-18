Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Функцию переголосования в Москве использовали 95 тысяч человек за два дня выборов в Госдуму. Об этом в субботу, 18 сентября, рассказал руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

По его словам, число переголосовавших является для штаба «взрывным ростом».

— Суммарно я отмечу, что основные переголосования шли ночью… Сейчас по состоянию на 17:00 95 тысяч человек воспользовались этой функцией, — отметил Венедиктов.

Он уточнил, что на 15:00 на дому проголосовали 130 тысяч москвичей из 220 тысяч зарегистрированных, пишет РИА Новости.

Онлайн на выборах уже проголосовал президент России Владимир Путин. Кроме того, дистанционно свой голос отдал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Также на электронных выборах в Госдуму проголосовал космонавт Олег Новицкий, который в настоящее время находится на Международной космической станции.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. В некоторых столичных районах также избирают депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов.

Жители столицы могут отдать свой голос за кандидатов в депутаты Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.