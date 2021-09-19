Явка на выборах в Госдуму в Москве с учетом онлайн-голосования превысила 34 процента

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В столице явка на выборах депутатов в Госдуму восьмого созыва с учетом электронного голосования на 20:00 мск 18 сентября превысила 34,4 процента. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

— На 20:00 мск 18 сентября бумажными бюллетенями проголосовали более 1 миллиона человек. <…> Так, общая явка в Москве — 34,42 процента, — приводит слова Ермолова ТАСС.

Так, за два дня в Москве более 1,7 миллиона избирателей проголосовали на выборах в Госдуму онлайн.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. В некоторых столичных районах также избирают депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов.

Жители столицы могут отдать свой голос за кандидатов в депутаты Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.