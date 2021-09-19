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Синоптик предупредил о сильнейшем за последние 73 года ливне в Москве

Анастасия Колоскова

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Синоптик предупредил о сильнейшем за последние 73 года ливне в Москве
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Треть месячной нормы осадков может обрушиться на столицу в понедельник, 20 сентября. Ливень обещает стать самым сильным для этого дня за последние 73 года. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— В Москве в осадкомеры может попасть до 16–21 миллиметра дождя, что составляет до 1/3 месячной нормы. Мало того, такого сильного дождя в этот день (20 сентября) не было как минимум 73 года, а то и более, — приводит слова синоптика РИА Новости.

По словам Тишковца, похожие ливни меньшей интенсивности (13 миллиметров) наблюдались после 1948 года лишь в 1952 и 1959 годах.

Больше всего осадков в Подмосковье может выпасть в западных, юго-западных и южных районах.

Синоптик отметил, что ситуацию с непогодой ухудшит промозглый северо-восточный ветер, мгновенные порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. Ночью столбики термометров не поднимутся выше отметки 3–5 градусов, а днем температура составит 5–7 градусов.

— То есть среднесуточная температура воздуха составит около плюс пяти, что соответствует климату 16 октября. Природа перебросит нас в климатическое будущее на месяц вперед, — отметил Тишковец.

Он добавил, что в условиях сильного дождя и ветра сработает «балтийский» синдром, когда жители будут ощущать более холодную погоду, чем она есть на самом деле. По словам Тишковца, по ощущениям на улице в столице днем будет как при трех градусах тепла, а ночью на один градус холоднее.

До этого синоптики сообщали, что с 19 по 22 сентября в столице выпадет около 37 миллиметров осадков. Такие показатели составляют 57 процентов от месячной нормы.

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