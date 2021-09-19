Новый стадион для регби построили в Зеленограде

Фото: Telegram-канал Городское хозяйство Москвы

Россия, Москва, Зеленоградский административный округ, район Савёлки Карта всех событий

В районе Савелки сотрудники столичного Комплекса городского хозяйства преобразили неухоженное поле между 5-м микрорайоном и Ленинградским шоссе, на котором регбисты проводили тренировки и соревнования. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса.

На территории появился искусственный газон. Здесь установили новые ворота, трибуну для зрителей и модульное здание с раздевалками, душевыми и судейскими комнатами. Также на поле появились новые опоры освещения. Недалеко от регбийного стадиона обустроили поле для мини-футбола.

— А еще в этом году в районе Савелки полностью обновили пять дворов и благоустроили территории трех школ, обустроили зону отдыха у жилого дома «Флейта», — говорится в сообщении Telegram-канала «Городское хозяйство Москвы».

16 сентября руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что в настоящее время в Москве за счет средств горбюджета строят 16 спортивных объектов, общая площадь которых составляет более 157 тысяч квадратных метров.