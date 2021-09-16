Более 15 объектов спорта построят в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

В настоящее время в Москве за счет средств горбюджета строят 16 спортивных объектов, общая площадь которых составляет более 157 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал в четверг, 16 сентября, руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в столице построят три физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК), четыре спорткомплекса, легкоатлетический манеж, два футбольных поля и другие объекты для занятий спортом.

— Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, строительство спортивных сооружений — это важное направление городской политики. Речь идет о здоровье горожан, формировании культа здорового образа жизни, а значит в конечном итоге и увеличении продолжительности жизни, — отметил Рафик Загрутдинов.

Он напомнил, что в рамках программы «Спорт Москвы» идет строительство стадионов и физкультурных центров для всех москвичей.

В следующем году новый физкультурно-оздоровительный комплекс введут в эксплуатацию в Некрасовке. Объект будет отвечать требованиям современности, в нем смогут заниматься как профессиональные спортсмены, так и любители.

Кроме того, стало известно, что в 2021 году спортивный комплекс с бассейном введут в эксплуатацию в Зеленограде. В настоящее время он достроен почти наполовину. Его строят для спортивной школы № 112 «Спутник».