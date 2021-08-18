Спортивный комплекс с бассейном построят в этом году в Зеленограде

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Зеленоград, 9-й микрорайон Карта всех событий

В этом году в Зеленограде введут в эксплуатацию спортивный комплекс с бассейном. В настоящее время он достроен почти наполовину. Об этом в среду, 18 августа, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) будет находитьсяв микрорайоне 9 (район Старое Крюково — прим. «ВМ»). Его строят для спортивной школы № 112 «Спутник».

— Общая готовность объекта на текущий момент составляет около 45 процентов, а готовность внутренних инженерных систем — 70 процентов», — сообщил глава ведомства.

Спортивный объект можно будет использовать круглый год. Его здание насчитывает три этажа, а общая площадь составляет около 9400 «квадратов». Комплекс включает в себя футбольное поле, пространство для занятия легкой атлетикой, бассейн, а также универсальный зал для игровых видов спорта и занятий художественной гимнастикой с трибуной на 250 зрителей.

— Одно из ее ведущих направлений — это футбол, поэтому, согласно проекту, современный комплекс позволит заниматься юным спортсменам любимым видом спорта, — заключил Рафик Загрутдинов.

В 2022 году в районе Бибирево начнется строительство ФОК с двумя бассейнами. Новый объект появится по адресу Алтуфьевское шоссе, владение 100.