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Сергей Собянин осмотрел ход работ масштабной реконструкции ВДНХ

Иван Юминов

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Сергей Собянин осмотрел ход работ масштабной реконструкции ВДНХ
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по реконструкции ВДНХ. Об этом стало известно в воскресенье, 19 сентября.

— ВДНХ продолжает развиваться. В этом году завершены практически на 99 процентов работы по созданию новой инженерной инфраструктуры и благоустройства более чем на 300 гектарах ВДНХ, — рассказал глава города.

Ландшафт и внешний облик парка не только приобрели первозданный вид, но и улучшили по качеству соответствующие характеристики, добавил он. На территории ВДНХ, по словам мэра, уже закончена научная реставрация 23 объектов культуры.

Так, в павильоне № 31 «Геология» появится уникальный биологический музей. Кроме того, в парке открывается музей леса, уже доступна школа верховой езды, у которой через несколько лет появится закрытый манеж, добавил Собянин.

До конца года, по словам мэра, должны завершиться основные работы в центральном павильоне ВДНХ. Данный проект, как уточнил он, реализуется совместно с Третьяковской галереей.

Глава города подчеркнул, что строящееся большое колесо обозрения будет самым масштабным в Европе. На территории ВДНХ также строятся детский развлекательный центр и выставочное пространство.

По выходным на ВДНХ бывает до четверти миллиона человек, уточнил мэр. Это делает его самым посещаемым парком в стране, приводит слова Собянина агентство городских новостей «Москва».

18 сентября мэр рассказал, что десять станций БКЛ планируют открыть в ближайшее время. Так, открытие нового участка линии метро состоится в начале ноября. Собянин пояснил, что технически сложно открывать одновременно целых десять станций. Это будет первый подобный случай в истории московского метро, подчеркнул он.

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