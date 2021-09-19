Сергей Собянин осмотрел ход работ масштабной реконструкции ВДНХ
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по реконструкции ВДНХ. Об этом стало известно в воскресенье, 19 сентября.
— ВДНХ продолжает развиваться. В этом году завершены практически на 99 процентов работы по созданию новой инженерной инфраструктуры и благоустройства более чем на 300 гектарах ВДНХ, — рассказал глава города.
Ландшафт и внешний облик парка не только приобрели первозданный вид, но и улучшили по качеству соответствующие характеристики, добавил он. На территории ВДНХ, по словам мэра, уже закончена научная реставрация 23 объектов культуры.
Так, в павильоне № 31 «Геология» появится уникальный биологический музей. Кроме того, в парке открывается музей леса, уже доступна школа верховой езды, у которой через несколько лет появится закрытый манеж, добавил Собянин.
До конца года, по словам мэра, должны завершиться основные работы в центральном павильоне ВДНХ. Данный проект, как уточнил он, реализуется совместно с Третьяковской галереей.
Глава города подчеркнул, что строящееся большое колесо обозрения будет самым масштабным в Европе. На территории ВДНХ также строятся детский развлекательный центр и выставочное пространство.
По выходным на ВДНХ бывает до четверти миллиона человек, уточнил мэр. Это делает его самым посещаемым парком в стране, приводит слова Собянина агентство городских новостей «Москва».
18 сентября мэр рассказал, что десять станций БКЛ планируют открыть в ближайшее время. Так, открытие нового участка линии метро состоится в начале ноября. Собянин пояснил, что технически сложно открывать одновременно целых десять станций. Это будет первый подобный случай в истории московского метро, подчеркнул он.