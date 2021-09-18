Сергей Собянин анонсировал открытие 10 станций БКЛ одновременно

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Россия, МЦД-1 Белорусско-Савёловский диаметр, станция Кунцевская Карта всех событий

Десять станций Большой кольцевой линии (БКЛ) планируют открыть в ближайшее время. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 18 сентября.

Так, открытие нового участка БКЛ метро состоится в начале ноября.

— Остается еще треть станций БКЛ, которые мы должны достроить и запустить до конца следующего года. Может быть, перейдем на первый квартал 2023 года, — добавил Сергей Собянин.

Он пояснил, что технически сложно открывать одновременно целых десять станций. Это будет первый подобный случай в истории московского метро.

Общая протяженность нового участка БКЛ составляет 20 километров. По предварительной информации, этой осенью для пассажиров сразу станут доступны станции «Мневники», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», а также станции «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

16 сентября мэр столицы объявил об окончании строительства станций «Проспект Вернадского», «Аминьевская» и «Мичуринский проспект» БКЛ Московского метрополитена. Он подчеркнул, что ввод в эксплуатацию юго-западного участка линии позволит улучшить транспортную доступность многих районов города.

Также 16 сентября заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что запуск нового участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена от станции «Аминьевская» до станции «Проспект Вернадского» значительно снизит нагрузку на действующие остановочные пункты и улично-дорожную сеть в Западном административном округе (ЗАО) города.