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МЧС предупредило москвичей о сильном дожде и ветре до 20 сентября

Иван Юминов

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Погода в Москве
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МЧС предупредило москвичей о сильном дожде и ветре до 20 сентября
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Дождь и усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду ожидаются в Москве до понедельника, 20 сентября. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по городу.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 21:00 19 сентября с сохранением до 11:00 20 сентября местами в Москве ожидаются дождь, в отдельных районах сильный, усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду, — говорится в сообщении.

Из-за ухудшения погоды МЧС рекомендует водителям снизить скорость и увеличить дистанцию, а также избегать внезапных маневров. Горожанам, как отметили в министерстве, следует обходить шаткие конструкции и рекламные щиты. Находясь на улице, не стоит укрываться под деревьями, а также оставлять детей без присмотра, отмечается на сайте МЧС.

19 сентября синоптик Евгений Тишковец рассказал, что треть месячной нормы осадков может обрушиться на Москву в понедельник, 20 сентября. Ливень обещает стать самым сильным для этого дня за последние 73 года, подчеркнул он.

По словам метеоролога, похожие ливни меньшей интенсивности (13 миллиметров) наблюдались после 1948 года лишь в 1952 и 1959 годах. Больше всего осадков в Подмосковье может выпасть в западных, юго-западных и южных районах.

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