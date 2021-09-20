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Родители попросили прокуратуру проверить учебник, где нашли ссылку на сайт для взрослых

Юлия Евграфова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Родители попросили прокуратуру проверить учебник, где нашли ссылку на сайт для взрослых
Фото: Анна Быкова

В учебнике английского языка для шестых классов нашли ссылку на сайт для взрослых. После этого инцидента родители составили обращение в Генеральную прокуратуру РФ. Они просят проверить учебник и привлечь к ответственности виновных. Об этом «Вечерней Москве» рассказала председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ, член экспертного совета комитета Госдумы по вопросу семьи, женщин и детей Ольга Леткова.

— Необходимо проверить, кто именно добавил электронный адрес порносайта в учебник для детей и по чьей вине он был опубликован. Просим привлечь виновных лиц к ответственности, предусмотренной статьями 242 и 238 УК РФ, за распространение порнографического материала среди несовершеннолетних, — указано в документе обращения (есть в распоряжении «ВМ»).

Речь идет об учебнике издательского дома «Просвещение», авторами которого являются Вирджиния Эванс, Дженни Дулей, Ольга Подоляко и Юлия Ваулина. На восьмой странице книги родители обнаружили странную ссылку. После они выяснили, что электронный адрес ведет на страницу для взрослых. Специалисты Министерства просвещения уже начали проверку по факту случившегося. По предварительным данным, причиной могла стать техническая ошибка.

Как добавила Ольга Леткова, это не единственный случай «растления детей с помощью школьных программ». Недавно, по ее словам, родители обнаружили в учебниках рекламу контрацептивов. Встречаются и такие книги, где детям рассказывают о гендерной теории, по которой на Западе строится псевдонаучное обоснование множественности полов (гендеров), каждый из которых человек может якобы выбрать себе сам, добавила собеседница «ВМ». Поэтому родители считают, что пришло время провести ревизию всех учебных пособий, которые были выпущены за последние 30 лет.

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