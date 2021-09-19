Вирусолог назвал неуязвимую перед COVID-19 категорию людей

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Коронавирус не страшен людям, которые болеют ОРВИ или простудой. Об этом заявил член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков в воскресенье, 19 сентября.

— Человек, конечно, не заразится коронавирусом во время заболевания простудой или ОРВИ, — рассказал специалист.

Чумаков объяснил, что человек не может заразиться другим вирусом при текущей болезни. Это, по его словам, происходит из-за того, что в организме вырабатывается противовирусный белок — интерферон, передает «Царьград».

При этом вирусолог уточнил, что риск заболеть COVID-19 остается после выздоровления от ОРВИ. Это возможно по той причине, что организм будет ослаблен первичной инфекцией, а сам коронавирус в таком сценарии может протекать тяжелее, приводит слова Чумакова Ura.ru.

19 сентября в оперштабе Москвы сообщили, что за последние сутки в 85 российских регионах выявили 20 174 новых случая заболевания коронавирусом. При этом отмечается, что 7,9 процента пациентов не имели клинических проявлений болезни.

По количеству заболевших в стране остается лидером Москва. За последние 24 часа в столице зафиксировали 2376 случаев заболевания.

За последние 24 часа в стране зафиксировали 793 летальных исхода из-за COVID-19. Полностью победить болезнь удалось 13 418 пациентам.