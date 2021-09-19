В России за сутки выявили 20 174 новых случая коронавируса

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

За последние сутки в 85 российских регионах выявили 20 174 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье, 19 сентября, сообщается в Telegram-канале оперштаба Москвы.

При этом отмечается, что 7,9 процента пациентов не имели клинических проявлений болезни.

Фото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших в стране остается лидером Москва. За последние 24 часа в столице зафиксировали 2376 случаев заболевания, передает РИАМО.

За последние 24 часа в стране зафиксировали 793 летальных исхода из-за COVID-19. Полностью победить болезнь удалось 13 418 пациентам.

Фото: Стопкоронавирус.рф

В конце августа Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса — «ЭпиВакКорону-Н». Помимо нее, в РФ официально представлены «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

19 сентября основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что спад заболеваемости коронавирусом в России ожидается в конце января 2022 года. Об этом свидетельствует средняя продолжительность вспышек болезни.