Около 86 часов помощи оказали волонтеры Москве за 2021 год

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Столичные волонтеры за текущий год оказали около 86 часов помощи городу. При поддержке добровольцев в Москве провели Московский урбанистический форум и акцию «Помощники вакцинации».

При этом волонтеры помогают горожанам и во время проведения крупных мероприятий и праздников, принимают участие в благотворительных и спортивных событиях, сохраняют историческое и культурное наследие города.

Центр развития «Мосволонтер» — один из крупнейших в России. За семь лет с начала работы он помог московским добровольцам поучаствовать более чем в 800 мероприятиях и акциях: чемпионат мира по футболу 2018 года, открытие парка «Зарядье», празднование Дня города, 80-летие Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) и многие другие. В 2021 году более 13 тысяч волонтеров помогли организовать около 80 событий.

Например, они участвовали в Х Московском урбанистическом форуме. Здесь добровольцы занимались аккредитацией спикеров и посетителей, помощью в навигации, информационным сопровождением и поддержкой иностранных спикеров. Почти шесть с половиной тысяч часов помощи оказали волонтеры на данном мероприятии.

Свыше 10 тысяч добровольцев присоединились к акции «Помощники вакцинации» и провели за работой более 62 часов. Они помогали соблюдать социальную дистанцию, ориентироваться на месте и заполнять необходимую документацию, передает официальный сайт мэра Москвы.

В среду, 15 сентября, заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что центр «Мосволонтер» открыл для москвичей школу тренеров «Обучай». В учреждении будет проходить подготовка волонтеров, которые в будущем смогут сами преподавать основы добровольчества.