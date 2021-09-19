Ремонт и благоустройство Павелецкой площади планируют завершить в 2021 году

Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Павелецкая площадь Карта всех событий

Реконструкцию и благоустройство новой площади у Павелецкого вокзала в столице специалисты планируют завершить до конца текущего года. Об этом сообщил в воскресенье, 19 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин.

На территории появится торгово-развлекательный центр и ландшафтный парк.

— Будет ландшафтный парк, торговый центр, подземные парковки. Такое первоклассное городское пространство. Так что не зря столько страдали жители, которые живут возле этой площади, и те пассажиры, которые приезжают на Павелецкий вокзал, — заявил глава города.

Отмечается, что на Павелецкой площади уже отремонтировали трамвайные пути, по которым осуществляются транспортные пассажирские маршруты.

Площадь возле Павелецкого вокзала станет частью крупнейшего транспортно-пересадочного узла, который объединит пассажиропотоки Московского метрополитена, самого вокзала и наземного общественного транспорта. Ежедневная проходимость данных территорий составляет свыше 163 тысяч человек, подытожили на официальном сайте мэра Москвы.

В пятницу, 17 сентября, мэр столицы Сергей Собянин открыл после благоустройства центральную часть нового парка на Павелецкой площади. По его словам, новое общественное пространство станет гордостью города.