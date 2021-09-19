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Элла Памфилова рассказала о системе подсчета голосов в ходе выборов в Госдуму

Виктория Сикерина

Общество
Элла Памфилова рассказала о системе подсчета голосов в ходе выборов в Госдуму
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Предпринятые меры обеспечат штатный процесс подсчета голосов в ходе проведения выборов в Государственную думу. Об этом в воскресенье, 19 сентября, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

По ее словам, после подведения итогов избирательной кампании она представит все свои наработки и соображения законодателям, в администрацию президента России.

Также Элла Памфилова добавила, что в ночь с 19 на 20 сентября члены избирательных комиссий будут работать под камерами. Такая мера была предпринята из-за массовых провокаций и бессмысленных обращений, передает ФАН.

— Еще раз напоминайте всем членам комиссий, что работают под камерами. Предстоящая ночь будет непростая. Чтобы были наблюдатели, все процедуры, если они требуют того, надо сопровождать разного рода объявлениями, чтобы было понятно, и не было инсинуаций и спекуляций, что эта на самом деле законная процедура является нарушением, — цитирует РИА Новости слова председателя ЦИК РФ.

Также Элла Памфилова заявила, что официальный сайт Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ оснащен специализированной системой защиты от беспрецедентных атак.

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