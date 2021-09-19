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Элла Памфилова рассказала, почему данные о голосовании нельзя скопировать на сайте ЦИК

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Выборы-2021
Общество
Элла Памфилова рассказала, почему данные о голосовании нельзя скопировать на сайте ЦИК
Фото: ЦИК РФ

Официальный сайт Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ оснащен специализированной системой защиты от беспрецедентных атак. Из-за этого данные о результатах голосования невозможно автоматически скопировать. Об этом в воскресенье, 19 сентября, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

— Сейчас идут беспрецедентные атаки. Поэтому мы сейчас, для того чтобы система не вылетела, сделали эту схему. Потом видно будет, — цитирует РИА Новости слова Эллы Памфиловой.

Также председатель ЦИК России заявила, что по ряду причин недействительными на выборах в России были признаны 8539 бюллетеней. Такой показатель актуален на 17:30 по московскому времени.

Вечером в воскресенье, 19 сентября, Элла Памфилова объявила, что в России на 18:00 по московскому времени явка на выборы в Государственную думу составила 45,15 процента.

При этом, согласно данным на официальном сайте дистанционного электронного голосования (ДЭГ), явка на онлайн-голосование в ходе проведения выборов в Государственную думу составила 96 процентов.

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