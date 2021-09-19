Явка на выборы в Госдуму превысила 45 процентов

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В России на 18:00 по московскому времени явка на выборы в Государственную думу составила 45,15 процента. Об этом в воскресенье, 19 сентября, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

— На 18:00 45,15 процента — по России на выборах депутатов Государственной думы. Это на 18:00 по местному времени, — цитирует слова Памфиловой РИА Новости.

При этом, согласно данным официального сайта дистанционного электронного голосования (ДЭГ), явка на дистанционное электронное голосование в Москве достигла рекордного показателя — 95,2 процента.

Также в воскресенье, 19 сентября, Элла Памфилова заявила, что российская избирательная система прозрачна, из-за чего нарушений в процессе проведения выборов стало на порядок меньше. Она отметила, что открытость и современность избирательной системы позволяет все тайное моментально обратить в явное.

Однако мощные кибератаки на ЦИК РФ во время текущих выборов в Госдуму председатель Элла Памфилова назвала катастрофой. По ее словам, система никогда не сталкивалась с такими сильными нападениями, как в этот раз.

19 сентября — последний день трехдневного голосования на выборах в Госдуму. В некоторых регионах, в том числе в столице, организовано также онлайн-голосование, передает РИАМО.