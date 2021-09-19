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Элла Памфилова заявила о сокращении нарушений при проведении выборов

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Выборы-2021
Политика
Элла Памфилова заявила о сокращении нарушений при проведении выборов
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Российская избирательная система прозрачна, из-за чего нарушений в процессе проведения выборов стало на порядок меньше. Такое мнение в воскресенье, 19 сентября, высказала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

По ее словам, открытость и современность избирательной системы позволяет все тайное моментально обратить в явное.

— Нарушений стало на порядок меньше, гораздо меньше. Каждое из них невозможно скрыть, — цитирует РИА Новости слова Эллы Памфиловой.

Также председатель ЦИК РФ заявила, что Центральная избирательная комиссия России никогда не сталкивалась с такими мощными кибератаками на свой сайт, как во время текущих выборов в Государственную думу. Такое явление Элла Памфилова назвала катастрофой.

В воскресенье вечером, 19 сентября, на официальном сайте дистанционного электронного голосования (ДЭГ) объявили, что явка на дистанционное электронное голосование в Москве достигла рекордного показателя в 95,2 процента.

По одномандатному избирательному округу уже проголосовали 1 917 410 избирателей, а по федеральному избирательному округу — 1 917 116.

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