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«Это катастрофа»: Памфилова рассказала о крупных кибератаках на сайт ЦИК

Иван Юминов

Общество
«Это катастрофа»: Памфилова рассказала о крупных кибератаках на сайт ЦИК
Фото: ЦИК РФ

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России никогда не сталкивалась с такими мощными кибератаками на свой сайт, как во время текущих выборов в Госдуму. Об этом заявила глава комиссии Элла Памфилова в воскресенье, 19 сентября.

— У нас сейчас, действительно, такие атаки идут мощные на сайт. Это просто катастрофа, — рассказала она.

Памфилова добавила, что такого в ЦИК никогда не было. Географически, по ее словам, атаки осуществляются из США — 50 процентов, Германии — 25 процентов, России — десять процентов, а также Китая — пять процентов.

ЦИК, как уточнила глава комиссии, выявил «несколько очень уязвимых точек», способных повлиять на устойчивость информационных систем при кибератаках. Плюсы и минусы данной системы необходимо отработать, приводит слова Памфиловой ТАСС.

Глава ГКУ города Москвы «Новые технологии управления» Александр Пищелко рассказал, что более 13 тысяч атак на сайт розыгрыша в рамках акции «Миллион призов — #ВыбираемВместе» отражено со старта электронного дистанционного голосования.

19 сентября сообщалось, что явка среди москвичей, проголосовавших дистанционно на выборах в Госдуму, достигла рекордных 95,2 процента.

Мосгоризбирком также рассказал, что голосование в Москве проходит без нарушений.

Выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября.

Жители столицы могут отдать свой голос за кандидатов в депутаты Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.

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