Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более 13 тысяч атак совершено на сайт программы «Миллион призов»

Иван Юминов

Сюжет: 

Выборы-2021
Общество
Более 13 тысяч атак совершено на сайт программы «Миллион призов»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Более 13 тысяч атак на сайт розыгрыша в рамках акции «Миллион призов — #ВыбираемВместе» отражено со старта электронного дистанционного голосования. Об этом заявил глава ГКУ города Москвы «Новые технологии управления» Александр Пищелко в воскресенье, 19 сентября.

— Было более 13 тысяч отраженных атак на сайт ag-vmeste.ru со старта дистанционного электронного голосования. Начались они в пятницу вечером. Наибольший пик был в субботу (18 сентября — прим. «ВМ») зафиксирован, — рассказал он.

Чаще всего происходили попытки атак, направленных на получение доступа к внутренним ресурсам разработки, добавил руководитель учреждения. Атаки, по его словам, в основном шли с территории России, но злоумышленники могут находиться где угодно, так как наблюдалась только последняя «миля».

Кроме того, атаки зафиксировали от пользователей из США, Германии, Армении, Турции и Великобритании. Их все отразили специалисты подразделения информационной безопасности столичного департамента информационных технологий, приводит слова Пищелко агентство городских новостей «Москва».

19 сентября сообщалось, что явка среди москвичей, проголосовавших дистанционно на выборах в Госдуму, достигла 90 процентов. При этом общая явка в Москве на 10:00 составила 36,37 процента.

Мосгоризбирком также рассказал, что голосование в Москве проходит без нарушений.

Выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября.

Жители столицы могут отдать свой голос за кандидатов в депутаты Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.

Читайте также:
ВыборыГосдумахакеры
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Валерий Попов
Валерий Попов

Спецназ среди разведчиков

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дайте шанс получить опыт

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Воспользуйтесь своим правом

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Философское осмысление осени

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто вмешивается в думские выборы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дорогу танку уступают не из вежливости

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Ковид мутирует в протесты

Все мнения
О проекте