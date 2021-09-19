Более 13 тысяч атак совершено на сайт программы «Миллион призов»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Более 13 тысяч атак на сайт розыгрыша в рамках акции «Миллион призов — #ВыбираемВместе» отражено со старта электронного дистанционного голосования. Об этом заявил глава ГКУ города Москвы «Новые технологии управления» Александр Пищелко в воскресенье, 19 сентября.

— Было более 13 тысяч отраженных атак на сайт ag-vmeste.ru со старта дистанционного электронного голосования. Начались они в пятницу вечером. Наибольший пик был в субботу (18 сентября — прим. «ВМ») зафиксирован, — рассказал он.

Чаще всего происходили попытки атак, направленных на получение доступа к внутренним ресурсам разработки, добавил руководитель учреждения. Атаки, по его словам, в основном шли с территории России, но злоумышленники могут находиться где угодно, так как наблюдалась только последняя «миля».

Кроме того, атаки зафиксировали от пользователей из США, Германии, Армении, Турции и Великобритании. Их все отразили специалисты подразделения информационной безопасности столичного департамента информационных технологий, приводит слова Пищелко агентство городских новостей «Москва».

19 сентября сообщалось, что явка среди москвичей, проголосовавших дистанционно на выборах в Госдуму, достигла 90 процентов. При этом общая явка в Москве на 10:00 составила 36,37 процента.

Мосгоризбирком также рассказал, что голосование в Москве проходит без нарушений.

Выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября.

Жители столицы могут отдать свой голос за кандидатов в депутаты Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.