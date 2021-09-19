Явка при онлайн-голосовании в столице достигла 90 процентов

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Явка среди москвичей, проголосовавших дистанционно на выборах депутатов в Госдуму восьмого созыва, достигла 90 процентов. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома.

При этом общая явка в Москве на 10:00 мск 19 сентября составила 36,37 процента, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

Возможностью отложенного решения по данным на утро воскресенья, 19 сентября, на онлайн-голосовании воспользовались 214 тысяч москвичей.

Мосгоризбирком сообщил, что голосование в Москве проходит без нарушений.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября.

Жители столицы могут отдать свой голос за кандидатов в депутаты Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.

19 сентября определились победители нового розыгрыша среди голосующих онлайн. Среди участников электронного голосования разыграли 62,5 тысячи призов, в том числе пять однокомнатных квартир, 25 автомобилей, а также 10 тысяч, 25 тысяч, 50 тысяч и 100 тысяч призовых баллов, которые можно потратить в кафе, ресторанах, магазинах, аптеках или отправить на благотворительность.