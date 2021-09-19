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Явка на электронное голосование в столице достигла рекордных 95,2 процента

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Выборы-2021
Город
Явка на электронное голосование в столице достигла рекордных 95,2 процента
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Явка на дистанционное электронное голосование в Москве достигла рекордного показателя в 95,2 процента. Об этом в воскресенье, 19 сентября, сообщили на официальном сайте дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Отмечается, что всего на участие в онлайн-выборах в Государственную думу зарегистрировались 2 014 765 москвичей. На данный момент количество выданных бюллетеней для голосования по одномандатному избирательному округу составляет 1 917 410, а по федеральному избирательному округу — 1 917 116.

В воскресенье утром, 19 сентября, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, максимальную явку на выборы депутатов в Государственную думу восьмого созыва по состоянию на 10:00 мск воскресенья, 19 сентября, зафиксировали в Туве, Кабардино-Балкарии и Чечне, а минимальную — в Санкт-Петербурге.

Также глава ГКУ города Москвы «Новые технологии управления» Александр Пищелко рассказал, что более 13 тысяч атак на сайт розыгрыша в рамках акции «Миллион призов — #ВыбираемВместе» отражено со старта электронного дистанционного голосования.

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