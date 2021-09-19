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Явка на выборы в Госдуму по России составила 35,69 процента

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Выборы-2021
Общество
Явка на выборы в Госдуму по России составила 35,69 процента
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Общая явка на выборы депутатов в Государственную думу восьмого созыва по состоянию на 10:00 мск воскресенья, 19 сентября, составила 35,69 процента. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

— Явка составляет 35,69, — цитирует Памфилову ТАСС.

По ее словам, максимальная явка зафиксирована в Туве, Кабардино-Балкарии и Чечне, в минимальная — в Санкт-Петербурге.

В Москве явка на выборы депутатов Госдумы с учетом электронного голосования на 20:00 мск 18 сентября превысила 34,4 процента.

Председатель Московской областной избирательной комиссии Илья Березкин рассказал о явке на выборах в регионе по состоянию на двенадцать часов дня. Так, явка составила 32,5 процента, передает издание «Подмосковье сегодня».

Дистанционно на выборах уже проголосовал президент России Владимир Путин. Также онлайн свой голос на выборах в Госдуму отдал глава правительства России Михаил Мишустин.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. В некоторых столичных районах также избирают депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов.

Жители столицы могут отдать свой голос за кандидатов в депутаты Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.

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