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ЦИК раскрыла число недействительных бюллетеней на выборах в России

Иван Юминов

Сюжет: 

Выборы-2021
Общество
ЦИК раскрыла число недействительных бюллетеней на выборах в России
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

По ряду причин недействительными на выборах в России были признаны 8539 бюллетеней. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в воскресенье, 19 сентября.

Данная цифра актуальна на 17:30 по Москве. Бюллетени признавали недействительными в 17 субъектах на 54 избирательных участках, отмечает РИА Новости.

По состоянию на 18:00 по Москве явка на выборы в Госдуму по всей стране составила 45,15 процента.

19 сентября сообщалось, что явка среди москвичей, проголосовавших дистанционно на выборах в Госдуму, достигла рекордных 95,2 процента.

Мосгоризбирком также рассказал, что голосование в Москве проходит без нарушений.

Выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября.

Жители столицы могут отдать свой голос за кандидатов в депутаты Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.

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