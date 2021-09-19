Явка на электронное голосование в Москве достигла 96 процентов

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Явка на онлайн-голосование в ходе проведения выборов в Государственную думу составила 96 процентов. Такие данные объявили на официальном сайте дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в воскресенье, 19 сентября.

В настоящий момент из зарегистрированных 2 014 765 избирателей по одномандатному избирательному округу уже проголосовали 1 934 271, а по федеральному избирательному округу — 1 934 411.

При этом на дополнительных выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва из 78 243 москвичей уже проголосовали 74 918, а на выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа Щукино из 15 609 жителей столицы свой голос отдали 14 900 человек. Таким образом, этот показатель составляет 95,8 и 95,5 процента соответственно.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова сообщила, что в России на 18:00 по московскому времени явка на выборы в Государственную думу составила 45,15 процента.

Также она отметила, что российская избирательная система прозрачна, из-за чего нарушений в процессе проведения выборов стало на порядок меньше.