«Слишком мало и поздно»: в ООН оценили борьбу мирового сообщества с COVID-19

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Коллективные меры международного сообщества, предпринимаемые против коронавируса, оказались недостаточными и запоздалыми. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в воскресенье, 19 сентября.

— Все это слишком мало и слишком поздно. Факт состоит в том, что международное сообщество не смогло сплотиться перед лицом COVID-19, — рассказал он.

В мире, по словам Гутерреша, сложилась неприемлемая ситуация, когда Португалия может провакцинировать 80 процентов населения, а некоторые страны Африки — менее двух процентов.

Данные диспропорции, как уточнил генсек ООН, усугублены по линии «богатый север — бедный юг» и противоречиями по водоразделу между США и Китаем. Он также выразил надежду на растущее осознание из-за того, что новые штаммы COVID-19 могут в перспективе нейтрализовать нынешние вакцины.

Кроме того, распространение вариантов коронавируса способно сделать его наподобие гриппа, когда он постоянно будет присутствовать в мире. Странам необходимо избежать этого любой ценой, рассказал Гутерреш в эфире телеканала CNN.