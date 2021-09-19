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Итоговая явка на электронное голосование в столице составила 96,5 процента

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Выборы-2021
Общество
Итоговая явка на электронное голосование в столице составила 96,5 процента
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Итоговая явка на электронное голосование в Москве в ходе проведения выборов в Государственную думу восьмого созыва составила 96,5 процента. Такие данные вечером в воскресенье, 19 сентября, опубликовали на официальном сайте дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Отмечается, что из 2 ‍014 ‍765 зарегистрированных избирателей свой голос по одномандатному избирательному округу отдали 1 ‍943 ‍590 человек, а по федеральному избирательному округу — 1 ‍943 ‍590.

При этом на дополнительных выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва из 78 ‍243 отправивших заявки на онлайн-голосование москвичей проголосовали 75 ‍336 человек. А на выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа Щукино из 15 ‍609 жителей свой голос электронно отдал 15 ‍001 человек. Такие показатели обеспечили явку 96,3 и 96,1 процента соответственно.

В воскресенье, 19 сентября, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что предпринятые меры обеспечат штатный процесс подсчета голосов в ходе проведения выборов в Государственную думу.

По ее словам, в ночь с 19 на 20 сентября члены избирательных комиссий будут работать под камерами. Такая мера была предпринята из-за массовых провокаций и бессмысленных обращений.

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