Дерматолог опровергла связь между диетой и кожными заболеваниями

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Считается, что кожные заболевания связаны с диетой, но это характерно лишь для небольшой категории людей. Об этом заявила врач-дерматолог Анна Бессалова.

— Разумеется, такие пациенты из рациона должны исключать аллерген. Но в целом мы просто рекомендуем здоровое полноценное разнообразное питание с большим количеством овощей и фруктов, с достаточным содержанием белка, — рассказала специалист.

В число тех людей, которым поможет изменение пищевых привычек, входят обладатели акне с тяжелым течением, а также диагноза «розацеа», приводит слова Бессаловой ФАН.

17 сентября врач-косметолог Ольга Андриянова рассказала, что для восстановления кожи после перенесенного коронавируса важно пользоваться нейтральной косметикой. По ее словам, заболевание влияет на работу сосудов и лимфатической системы.

По этой причине у пациентов могут наблюдаться повышенная сухость кожи, ее тусклый цвет. Также из-за COVID-19 может измениться восприимчивость к разным кремам, из-за чего для начала стоит пользоваться косметикой с описанием «дерматологически протестировано».

Так, кожу успокоят алоэ вера или азулен, а инъекционные процедуры нужно отложить. Андриянова уточнила, что кожу может хорошо очистить вакуумный гидропилинг, на пользу также пойдут микротоковая терапия и LPG-массаж лица.