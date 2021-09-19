ЦИК сообщил об увеличении потока негатива против РФ на Западе в дни выборов

Фото: ЦИК РФ

Поток негативной информации против России со стороны западных СМИ увеличился в дни проведения выборов в Государственную думу. Об этом в воскресенье, 19 сентября, сообщил член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Игорь Борисов.

По его словам, ЦИК впервые на федеральных выборах применил систему, направленную на противодействие вмешательства в голосование и обеспечение свободного волеизъявления граждан.

Сейчас в ведомстве только начинают разрабатывать полноценные механизмы, основу которых составит соответствующий мониторинг.

Игорь Борисов отметил, что в ходе такого наблюдения сотрудники обнаружили признаки искусственного распространения негативной информации о России.

— Анализ распространения в сети Интернет ряда кейсов позволяет сделать вывод о наличии признаков искусственной модели распространения информации в социальных сетях, — заявил член ЦИК РФ.

РИА Новости со ссылкой на слова Игоря Борисова подытожило, что западные СМИ использовали следующие методы: выведение в топ негативных видеороликов, накрутку комментариев и активности в соцсетях.

В воскресенье, 19 сентября, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России никогда не сталкивалась с такими мощными кибератаками на свой сайт, как во время текущих выборов в Госдуму.