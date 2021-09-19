Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Элла Памфилова обратится к Геннадию Зюганову из-за поведения членов КПРФ

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Выборы-2021
Общество
Элла Памфилова обратится к Геннадию Зюганову из-за поведения членов КПРФ
Фото: ЦИК РФ

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова подготовит обращение к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову из-за поведения представителей коммунистов. Об этом она сообщила в воскресенье, 19 сентября, в информационном центре ЦИК.

По ее мнению, некоторые члены партии провели информационную атаку на избирательные комиссии.

— Сейчас готовлю обращение к Геннадию Андреевичу Зюганову уважаемому, потому что у меня сообщение, типичное сообщение, которое идет сейчас со всех регионов от наших председателей комиссии, — заявила Элла Памфилова.

Она отметила, что во всех комиссиях в ходе проведения выборов в Государственную думу работали представители КПРФ.

— В том числе они ставят и им подножку, — добавила председатель Центральной избирательной комиссии.

Также она огласила обращение одного из представителей региональных участковых комиссий. По данной информации, некоторые представители партии провели информационную атаку на участках и «завалили» их всякими документами, передает РИА Новости.

В воскресенье, 19 сентября, Элла Памфилова подтвердила 12 случаев вбросов на выборах в Государственную думу.

Читайте также:
Элла ПамфиловаповедениеГеннадий Зюганов
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Валерий Попов
Валерий Попов

Спецназ среди разведчиков

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дайте шанс получить опыт

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Воспользуйтесь своим правом

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Философское осмысление осени

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто вмешивается в думские выборы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дорогу танку уступают не из вежливости

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Ковид мутирует в протесты

Все мнения
О проекте