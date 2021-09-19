Элла Памфилова обратится к Геннадию Зюганову из-за поведения членов КПРФ

Фото: ЦИК РФ

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова подготовит обращение к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову из-за поведения представителей коммунистов. Об этом она сообщила в воскресенье, 19 сентября, в информационном центре ЦИК.

По ее мнению, некоторые члены партии провели информационную атаку на избирательные комиссии.

— Сейчас готовлю обращение к Геннадию Андреевичу Зюганову уважаемому, потому что у меня сообщение, типичное сообщение, которое идет сейчас со всех регионов от наших председателей комиссии, — заявила Элла Памфилова.

Она отметила, что во всех комиссиях в ходе проведения выборов в Государственную думу работали представители КПРФ.

— В том числе они ставят и им подножку, — добавила председатель Центральной избирательной комиссии.

Также она огласила обращение одного из представителей региональных участковых комиссий. По данной информации, некоторые представители партии провели информационную атаку на участках и «завалили» их всякими документами, передает РИА Новости.

В воскресенье, 19 сентября, Элла Памфилова подтвердила 12 случаев вбросов на выборах в Государственную думу.