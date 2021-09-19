Элла Памфилова подтвердила 12 случаев вбросов на выборах в Госдуму

Фото: ЦИК РФ

Количество подтвержденных в восьми регионах страны случаев вбросов составило 12 в ходе проведения выборов в Государственную думу. Об этом в воскресенье, 19 сентября, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

— Подтвердилось 12 случаев вбросов бюллетеней в восьми субъектах РФ. В Адыгее, Калмыкии, Северной Осетии, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской, Саратовской областях. Во всех случаях бюллетени признаны недействительными, работают правоохранительные органы, — цитирует РИА Новости заявление Эллы Памфиловой.

Также председатель ЦИК России отметила, что все принятые меры обеспечат штатный процесс подсчета голосов в ходе проведения выборов в Государственную думу.

По ее словам, в ночь с 19 на 20 сентября члены избирательных комиссий будут работать под камерами. Такая мера была предпринята из-за массовых провокаций и бессмысленных обращений.

В воскресенье, 19 сентября, Элла Памфилова пояснила, почему невозможно автоматически скопировать данные о результатах голосования. Она рассказала, что официальный сайт Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ оснащен специализированной системой защиты от беспрецедентных атак.