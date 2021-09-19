Партия «Единая Россия» лидирует по одномандатным округам в Кемеровской области

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Правящая партия «Единая Россия» лидирует по одномандатным округам на выборах депутатов в Государственную думу восьмого созыва в Кемеровской области. Об этом сообщили в воскресенье, 19 сентября, в информационном центре Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

В ведомстве отметили, что в Заводском округе обработали 19,8 процента бюллетеней, в Новокузнецком округе — 6,58 процента, в Кемеровском округе — 13,2 процента, а в Прокопьевском округе — 20,6 процента. Результат «Единой России» на данный момент составил 72,4, 68,4, 71,7 и 72,7 процента соответственно.

При этом в Заводском округе КПРФ получила 5,9 процента, а ЛДПР — 4,13 процента. В Новокузнецком округе партии получили по 6,6 и 5,1 процента соответственно. В Кемеровском округе за КПРФ проголосовали 5,6 процента избирателей, а за ЛДПР — 5,6 процента.

В Прокопьевском округе Кемеровской области на втором месте расположилась партия коммунистов, набрав 7,1 процента голосов, а на третьем — партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (5,79 процента), передает ТАСС.

В воскресенье, 19 сентября, в ЦИК России заявили, что пять политических партий прошли в Госдуму по результатам обработки девяти процентов протоколов.