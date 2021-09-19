В Госдуму прошли пять партий, по предварительным итогам ЦИК

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Пять политических партий прошли в Госдуму по результатам обработки девяти процентов протоколов. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России в воскресенье, 19 сентября.

В число фракций вошли «Единая Россия» (38,57 процента голосов), КПРФ (25,17), ЛДПР (9,6), «Новые люди» (7,89) и «Справедливая Россия — За правду» (6,66). Окончательные выводы можно будет сделать после обработки всех бюллетеней, приводит слова главы ЦИК Эллы Памфиловой РБК.

19 сентября сообщалось, что явка среди москвичей, проголосовавших дистанционно на выборах в Госдуму, достигла рекордных 96 процентов.

Мосгоризбирком также рассказал, что голосование в Москве прошло без нарушений.

Выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва проходили с 17 по 19 сентября.

Жители столицы могли отдать свой голос за кандидатов в депутаты Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.