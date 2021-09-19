Столичные парки пригласили горожан на лекции и мастер-классы 21–24 сентября

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, парк Ходынское поле Карта всех событий

Московские парки проведут для жителей столицы познавательные лекции, мастер-классы и экскурсии 21–24 сентября. Посетители узнают, какие вопросы перед человечеством ставит современная наука, как устроен магнит и что делать с воздушными шариками.

Отмечается, что занятия пройдут в дистанционном и традиционном форматах. Для участия в мероприятиях необходимо будет заранее зарегистрироваться.

Например, в парке «Ходынское поле» москвичей познакомят с особенностями и тонкостями разговорной речи на английском языке. Лекцию проведет преподаватель Диалин Гай 20 сентября в 11:00.

В Лианозовском парке горожане узнают, как работать в технике мокрого валяния шерсти и создавать декоративные элементы. Мастер-класс «Картина из шерсти» пройдет 21 сентября в 19:00 в социальных сетях парка.

При этом в Северном Тушине жители столицы смогут посетить онлайн-занятие «Веселая наука». Им предложат провести эксперимент с воздушными шариками и покажут, как развеселить компанию близких или друзей фокусом с таким предметом. Познавательное видео выложат 22 сентября в 12:00 на страницах парка в социальных сетях.

Также москвичи смогут прослушать лекции о парковых тропинках в «Филях». На YouTube-канале парка 22 сентября в 12:00 опубликуют соответствующий ролик.

Занимательной физикой горожане смогут увлечься в Бабушкином парке. Урок «Я — гений!» об устройстве магнита, особенностях судоходства и бытовых хитростях пройдет 22 сентября в 14:00. Видеоролик также опубликуют в социальных сетях парка, передает официальный сайт мэра Москвы.

В субботу, 18 сентября, цифровой туристический сервис Russpass подготовил для жителей столицы и туристов новый маршрут по городу «Вокруг и около Кремля». В процессе прогулки пользователей решили познакомить с тем, как Москва изменилась за несколько десятилетий.