Два дома повреждены в результате крушения военного самолета в США

Фото: Telegram / РИА Новости

Военный самолет разбился в городе Лейк-Уорт в штате Техас, в результате чего повреждены два дома. Об этом сообщили в пожарно-спасательной службе города Форт-Уорт в воскресенье, 19 сентября.

— Помощь оказывается двум–трем пациентам, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, аварию потерпел военный учебно-тренировочный самолет. В Форт-Уорте расположена авиабаза Военно-морских сил США, отмечается на странице службы в Twitter.

Видео: Telegram / РИА Новости

19 сентября в СК сообщили, что тела двух погибших найдены на месте крушения гидросамолета в Ханты-Мансийском автономном округе. По данным следствия, воздушное судно 16 сентября совершило жесткую посадку в болотистой местности в 85 километрах от города Советского.

В результате этого гидросамолет получил сильные повреждения и погрузился в болотистую почву на 1,5 метра. На борту в момент крушения находились мужчина и женщина. Их тела извлекли из воды, СК планирует назначить необходимые судебные экспертизы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».