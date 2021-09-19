Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Опасные маршруты
Маньяки СССР
Советское мороженое
Свидания
Деревья
Грибоедовский ЗАГС
Рабочий и колхозница
Дали
ЭКО

Два дома повреждены в результате крушения военного самолета в США

Иван Юминов

В мире
Два дома повреждены в результате крушения военного самолета в США
Фото: Telegram / РИА Новости

Военный самолет разбился в городе Лейк-Уорт в штате Техас, в результате чего повреждены два дома. Об этом сообщили в пожарно-спасательной службе города Форт-Уорт в воскресенье, 19 сентября.

— Помощь оказывается двум–трем пациентам, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, аварию потерпел военный учебно-тренировочный самолет. В Форт-Уорте расположена авиабаза Военно-морских сил США, отмечается на странице службы в Twitter.

Видео: Telegram / РИА Новости

19 сентября в СК сообщили, что тела двух погибших найдены на месте крушения гидросамолета в Ханты-Мансийском автономном округе. По данным следствия, воздушное судно 16 сентября совершило жесткую посадку в болотистой местности в 85 километрах от города Советского.

В результате этого гидросамолет получил сильные повреждения и погрузился в болотистую почву на 1,5 метра. На борту в момент крушения находились мужчина и женщина. Их тела извлекли из воды, СК планирует назначить необходимые судебные экспертизы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Читайте также:
СШАТехаскрушение
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Валерий Попов
Валерий Попов

Спецназ среди разведчиков

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дайте шанс получить опыт

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Воспользуйтесь своим правом

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Философское осмысление осени

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто вмешивается в думские выборы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дорогу танку уступают не из вежливости

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Ковид мутирует в протесты

Все мнения
О проекте