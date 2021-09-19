Тела двух погибших обнаружили на месте крушения гидросамолета в Югре

Фото: Instagram / cmsut.sledcom

Тела двух погибших найдены на месте крушения гидросамолета в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном СУ на транспорте (МСУТ) СК России в воскресенье, 19 сентября.

— После проведения комплекса проверочных мероприятий по факту авиационного инцидента с гидросамолетом, в результате которого погибли два человека, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), — говорится в сообщении.

По данным следствия, воздушное судно 16 сентября совершило жесткую посадку в болотистой местности в 85 километрах от города Советского. В результате этого гидросамолет получил сильные повреждения и погрузился в болотистую почву на 1,5 метра.

На борту в момент крушения находились мужчина и женщина. Их тела извлекли из воды, СК планирует назначить необходимые судебные экспертизы.

Следствие в ходе расследования проверит в том числе версии о действиях пилота и техническом состоянии самолета. Кроме того, ведомство изымет образцы топлива, полетную документацию, а также допросит свидетелей, отмечается на странице центрального МСУТ СК в Instagram.

12 сентября пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области. На борту находились 14 пассажиров и два члена экипажа. В результате инцидента погибли четыре человека, 12 пострадали.

Приоритетной версией инцидента является отказ техники. СК по факту происшествия возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта».

Ход дела поставлен главой СК Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате ведомства. Семьям погибших и пострадавшим при крушении L-410 окажут помощь.