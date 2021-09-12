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Семьям погибших и пострадавшим при крушении L-410 окажут помощь

Юлия Курганова

Происшествия
Семьям погибших и пострадавшим при крушении L-410 окажут помощь
Фото: Pixabay

Помощь будет оказана семьям погибших и пострадавшим. Соответствующее решение примут в понедельник, 13 сентября, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

— Решение о сумме выплат и о дате проведения траурных мероприятий будет принято завтра, — сказал он.

Глава области уточнил, что самолет L-410 находится в воде, передает ТАСС.

Пассажирский самолет L-410, который направлялся из Иркутска в поселок Казачинское, совершил жесткую посадку в тайге, в нескольких километрах от пункта назначения. На борту находились 14 пассажиров и два члена экипажа. В результате инцидента погибли четыре человека. Пострадали, по последним данным, пять человек. Их направят в больницу в Казачинском.

Приоритетной версией инцидента является отказ техники. СК по факту происшествия возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта». Ход дела поставлен председателем СК Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате ведомства.

Опубликовано видео с места жесткой посадки L-410 в Иркутской области.

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