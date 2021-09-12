Пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Пассажирский самолет L-410, на борту которого находятся 14 человек, совершил жесткую посадку в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах в воскресенье, 12 сентября.

— В четырех километрах юго-западнее населенного пункта Казачинское, по предварительным данным, совершил жесткую посадку самолет L-410, следовавший из Иркутска в Казачинское, — рассказал собеседник издания.

На борту L-410 находятся 14 человек, включая двоих членов экипажа, отмечается на сайте агентства.

На поиски воздушного судна вылетел вертолет Ми-8, отмечает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Новость дополняется