Пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области
Пассажирский самолет L-410, на борту которого находятся 14 человек, совершил жесткую посадку в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах в воскресенье, 12 сентября.
— В четырех километрах юго-западнее населенного пункта Казачинское, по предварительным данным, совершил жесткую посадку самолет L-410, следовавший из Иркутска в Казачинское, — рассказал собеседник издания.
На борту L-410 находятся 14 человек, включая двоих членов экипажа, отмечается на сайте агентства.
На поиски воздушного судна вылетел вертолет Ми-8, отмечает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
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