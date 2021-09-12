Число жертв крушения самолета L-410 под Иркутском выросло до четырех

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Четыре человека погибли и пятеро пострадали в результате жесткой посадки самолета L-410 в Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона в воскресенье, 12 сентября.

— На текущий момент известно, что четыре человека погибли и пятеро пострадали. На месте продолжают работать спасатели, — говорится в сообщении.

Больница в районном центре Казачинское готова к приему пострадавших, приводит слова представителя правительства РИА Новости.

Спасатели занимаются эвакуацией пассажиров. В операции участвуют около 50 человек и десять единиц техники.

На борту L-410 находились 14 пассажиров и два члена экипажа. Он совершил жесткую посадку в тайге, в нескольких километрах от населенного пункта Казачинское.

При посадке самолет разрушился, но несколько человек смогли выбраться из салона. По предварительным данным, причиной инцидента является отказ техники.

СК по факту происшествия возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта». Ход дела поставлен председателем СК Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате ведомства.