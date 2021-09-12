СК возбудил дело после жесткой посадки самолета L-410 в Иркутской области

Фото: СК РФ

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту жесткой посадки самолета L-410 в Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в воскресенье, 12 сентября.

— По поручению председателя СК России по факту авиапроисшествия с самолетом в Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта»), — говорится в сообщении.

По предварительным данным СК, все пассажиры живы, но один находится в тяжелом состоянии. Ход дела поставлен председателем СК Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате ведомства, отмечает ТАСС.

На борту L-410 находятся 14 пассажиров и два члена экипажа. По данным СМИ, он совершил жесткую посадку в четырех километрах от населенного пункта Казачинское.

При посадке самолет разрушился, но несколько человек смогли выбраться из салона. На месте работают сотрудники МЧС. По предварительным данным, отказ техники является причиной жесткой посадки L-410.