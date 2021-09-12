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Названа приоритетная версия жесткой посадки L-410 в Иркутской области

Иван Юминов

Происшествия
Названа приоритетная версия жесткой посадки L-410 в Иркутской области
Фото: АГН Москва

Отказ техники, по предварительным данным, является причиной аварийной посадки самолета L-410 под Иркутском. Об этом сообщили в оперштабе по ликвидации последствий катастрофы в воскресенье, 12 сентября.

— По предварительным данным, на борту произошел отказ техники, экипаж сообщил об этом диспетчеру, затем выполнил аварийную посадку в тайге, — говорится в сообщении.

Воздушное судно не долетело до пункта назначения четыре километра, отмечает Интерфакс.

На борту L-410 находятся 14 пассажиров и два члена экипажа. По данным СМИ, он совершил жесткую посадку в четырех километрах от населенного пункта Казачинское.

При посадке самолет разрушился, но несколько человек смогли выбраться из салона.

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