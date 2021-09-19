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Россиянина задержали после стрельбы на Елисейских полях в Париже

Иван Юминов

Происшествия
Россиянина задержали после стрельбы на Елисейских полях в Париже
Фото: Pixabay

Мужчина, который, предположительно, является гражданином России, задержан за стрельбу из пневматического ружья на Елисейских полях в Париже. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на источник, близкий к расследованию, в воскресенье, 19 сентября.

— Согласно нашей информации, мужчина, гражданин России, родился в 1988 году. Его подозревают в нескольких выстрелах в прохожих, — говорится в материале издания.

Всего пострадали четыре человека. Личность злоумышленника вскоре удалось установить, его задержали дома в 8-м округе Парижа, отмечается на сайте телеканала.

По факту случившегося посольство России в Париже проводит проверку информации. Как уточнил пресс-секретарь дипломатической миссии Александр Макогонов, посольство узнало об этом из СМИ, сообщает РИА Новости.

16 сентября сообщалось, что на отдел полиции в Воронежской области совершил нападение вооруженный мужчина. Позже в здании правоохранительных органов произошел взрыв.

По предварительной информации, неизвестный мужчина с автоматом и в военной форме подъехал на автомобиле «Нива» к отделению полиции в городе Лиски и открыл огонь. Через некоторое время он проник внутрь здания, подорвал взрывоопасное устройство и скрылся с места преступления.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не погиб, один полицейский получил ранения. В настоящее время на месте случившегося работают оперативники УФСБ. Злоумышленника ищут по всей Воронежской области.

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