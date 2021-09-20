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Общественный штаб рассказал о том, как проверяют голоса с «отложенным решением»

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Выборы-2021
Общество
Общественный штаб рассказал о том, как проверяют голоса с «отложенным решением»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Специалисты столичного общественного штаба по наблюдению за выборами в Государственную думу восьмого созыва подвели промежуточные итоги дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом сообщил руководитель учреждения Алексей Венедиктов в понедельник, 20 сентября.

Отмечается, что мнения воспользовавшихся функцией отложенного решения голосующих будут дополнительно пересмотрены. Такая процедура необходима для корректности результатов.

— Данные по тем, кто открыл бюллетень один раз, уже готовы. А вот голоса тех, кто возвращался к бюллетеню и мог менять свое решение, система сейчас проверяет, чтобы учесть именно последний голос, — заявил Алексей Венедиктов.

По его словам, отложенным голосованием воспользовалось около 16 процентов зарегистрированных в системе онлайн-голосования граждан.

Руководитель общественного штаба подчеркнул, что дополнительная проверка потребует большего количества времени. Однако она необходима для обеспечения честных и прочных выборов, пояснили на официальном сайте Общественной палаты города Москвы.

В воскресенье, 19 сентября, Алексей Венедиктов назвал причины задержки расшифровки результатов ДЭГ. По его словам, длительная обработка голосов происходит из-за переголосования.

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