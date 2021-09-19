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Общественный штаб назвал причины задержки результатов онлайн-голосования

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Выборы-2021
Город
Общественный штаб назвал причины задержки результатов онлайн-голосования
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Столичный общественный штаб по наблюдению за выборами депутатов в Государственную думу РФ назвал причины задержки расшифровки результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Их объяснил руководитель штаба Алексей Венедиктов в воскресенье, 19 сентября.

Он отметил, что длительная обработка голосов происходит из-за переголосования.

— В чем причина задержки? Переголосование, так как нужно учитывать только последний голос для расшифровки. Сначала мы взяли Щукино, потом мы возьмем Московскую городскую думу (МГД), и это на подходе. Потом мы возьмем Федерацию. Щукино и МГД — это десятки тысяч. Федерация — 2 миллиона, — цитирует агентство городских новостей «Москва» слова Алексея Венедиктова.

Ранее на официальном сайте дистанционного электронного голосования заявили, что итоговая явка на электронное голосование в Москве в ходе проведения выборов в Государственную думу восьмого созыва составила 96,5 процента.

При этом в воскресенье, 19 сентября, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев рассказал, что систему дистанционного электронного голосования планируют масштабировать на все российские регионы.

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