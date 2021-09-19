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Минцифры планирует распространить электронное голосование на всю страну

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Выборы-2021
Общество
Минцифры планирует распространить электронное голосование на всю страну
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Систему дистанционного электронного голосования планируют масштабировать на все российские регионы. Об этом в воскресенье, 19 сентября, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Он отметил, что ведомство технически готово к такому решению.

Максут Шадаев подчеркнул, что жители Москвы проявили высокую степень готовности к онлайн-голосованию. При этом в остальных шесть регионах-участниках около 635 тысяч граждан отдали свой голос в электронном формате.

— Я считаю, что это очень хороший результат, поэтому, конечно, да. Технически мы готовы, дальше — вопрос политических решений, готовности избирательных комиссий, — заключил министр в интервью телеканалу «Россия-24».

На данный момент ключ шифрования на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) соединили в Москве. Теперь специалисты начали расшифровывать голоса на выборах в Государственную думу восьмого созыва.

Также на официальном сайте дистанционного электронного голосования (ДЭГ) заявили, что итоговая явка на электронное голосование в Москве в ходе проведения выборов в Государственную думу восьмого созыва составила 96,5 процента.

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