Минцифры планирует распространить электронное голосование на всю страну

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Систему дистанционного электронного голосования планируют масштабировать на все российские регионы. Об этом в воскресенье, 19 сентября, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Он отметил, что ведомство технически готово к такому решению.

Максут Шадаев подчеркнул, что жители Москвы проявили высокую степень готовности к онлайн-голосованию. При этом в остальных шесть регионах-участниках около 635 тысяч граждан отдали свой голос в электронном формате.

— Я считаю, что это очень хороший результат, поэтому, конечно, да. Технически мы готовы, дальше — вопрос политических решений, готовности избирательных комиссий, — заключил министр в интервью телеканалу «Россия-24».

На данный момент ключ шифрования на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) соединили в Москве. Теперь специалисты начали расшифровывать голоса на выборах в Государственную думу восьмого созыва.

Также на официальном сайте дистанционного электронного голосования (ДЭГ) заявили, что итоговая явка на электронное голосование в Москве в ходе проведения выборов в Государственную думу восьмого созыва составила 96,5 процента.