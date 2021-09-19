Расшифровку электронных голосов на выборах в Госдуму начали в ЦИК

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Ключ шифрования для дистанционного электронного голосования (ДЭГ) соединили в Москве. В настоящий момент специалисты начали расшифровывать голоса на выборах в Государственную думу восьмого созыва.

Председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) дистанционного электронного голосования Илья Массух сообщил, что прием бюллетеней в онлайн-формате завершили 19 сентября в 20:15 по местному времени.

Ключ шифрования разделили на восемь частей. Четыре парламентские партии и представители ЦИК, Общественной палаты и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций получили по одной части ключа. В результате одна часть осталась у ТИК ДЭГ.

Илья Массух отметил, что систему оснастили защищенными носителями информации российского производства. Такие же используют, например, для электронной цифровой подписи.

Ключи на протяжении всех дней голосования хранились в сейфе в здании ЦИК РФ, передает РИА Новости.

Ранее на официальном сайте дистанционного электронного голосования (ДЭГ) объявили, что итоговая явка на электронное голосование в Москве в ходе проведения выборов в Государственную думу восьмого созыва составила 96,5 процента.

Таким образом, по одномандатному избирательному округу голоса отдали 1 ‍943 ‍590 человек, а по федеральному избирательному округу — 1 ‍943 ‍590.